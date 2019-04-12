Петр Порошенко уволил с должности главу Херсонской областной государственной администрации Андрея Гордеева.

Президент Украины Петр Порошенко своим указом №141/2019 уволил Андрея Гордеева с должности главы Херсонской областной государственной администрации.

Отец убитой общественной активистки Екатерины Гандзюк не раз сообщал, что он тесно сотрудничает с организаторами убийства дочери.

Андрей Гордеев написал заявление на увольнение 5 апреля. После этого о своей отставке объявил его заместитель Евгений Рищук.

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К слову, ранее генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что доказательств причастности главы Херсонской областной госадминистрации Андрея Гордеева к убийству Гандзюк нет.

Напомним, Кабмин также одобрил увольнение Максима Степанова и Андрея Гордеева.

Фото: Андрей Гордеев