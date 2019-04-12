Петр Порошенко уволил с должности главу Херсонской областной государственной администрации Андрея Гордеева.
Президент Украины Петр Порошенко своим указом №141/2019 уволил Андрея Гордеева с должности главы Херсонской областной государственной администрации.
Отец убитой общественной активистки Екатерины Гандзюк не раз сообщал, что он тесно сотрудничает с организаторами убийства дочери.
Андрей Гордеев написал заявление на увольнение 5 апреля. После этого о своей отставке объявил его заместитель Евгений Рищук.
Читайте: Порошенко уволил главу Одесской ОГА Степанова
К слову, ранее генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что доказательств причастности главы Херсонской областной госадминистрации Андрея Гордеева к убийству Гандзюк нет.
Напомним, Кабмин также одобрил увольнение Максима Степанова и Андрея Гордеева.
Фото: Андрей Гордеев