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Факти / Україна

Порошенко звільнив главу Херсонської ОДА Гордєєва

Петро Порошенко звільнив з посади главу Херсонської обласної державної адміністрації Андрія Гордєєва. 

Порошенко звільнив главу Херсонської ОДА Гордєєва

Президент України Петро Порошенко своїм указом №141/2019 звільнив Андрія Гордєєва з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації.

Батько вбитої громадської активістки Катерини Гандзюк не раз заявляв, що він тісно співпрацює з організаторами вбивства доньки.

Андрій Гордєєв написав заяву на звільнення 5 квітня. Після цього про свою відставку оголосив його заступник Євген Рищук.

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До слова, раніше генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що доказів причетності голови Херсонської обласної держадміністрації Андрія Гордєєва до вбивства Гандзюк немає.

Нагадаємо, Кабмін також схвалив звільнення Максима Степанова та Андрія Гордєєва.

Фото: Андрій Гордєєв

Джерело: Адміністрація Президента

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