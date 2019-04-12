Петро Порошенко звільнив з посади главу Херсонської обласної державної адміністрації Андрія Гордєєва.

Президент України Петро Порошенко своїм указом №141/2019 звільнив Андрія Гордєєва з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації.

Батько вбитої громадської активістки Катерини Гандзюк не раз заявляв, що він тісно співпрацює з організаторами вбивства доньки.

Андрій Гордєєв написав заяву на звільнення 5 квітня. Після цього про свою відставку оголосив його заступник Євген Рищук.

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До слова, раніше генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що доказів причетності голови Херсонської обласної держадміністрації Андрія Гордєєва до вбивства Гандзюк немає.

Нагадаємо, Кабмін також схвалив звільнення Максима Степанова та Андрія Гордєєва.

Фото: Андрій Гордєєв