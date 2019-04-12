В Украине планируют проектировать пешеходные переходы в виде “косой зебры”.

В Украине предлагают проектировать переходы с “косой зеброй” взамен на те, которые наносят на покрытие под прямым углом к ​​тротуару.

Об этом сообщил заместитель министра Минрегиона Лев Парцхаладзе.

По его мнению, такие переходы повысят видимость пешехода при пересечении улицы и снизят риск наезда.

Кроме того, это повысит внимание самого пешехода и заставит его смотреть в сторону движущегося автомобиля.

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К слову, Лев Парцхаладзе также отметил, что практика косых пешеходных переходов сегодня встречается в Бельгии, Германии, Франции, Нидерландах и других странах Европы.

По подсчетам экспертов, только благодаря их использованию риск аварий на дорогах уменьшается до 10%.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в Украине заработает фото- и видеофиксация нарушений ПДД.

Источник: Лев Парцхаладзе