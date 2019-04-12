В Україні планують проектувати пішохідні переходи у вигляді “косої зебри”.

В Україні пропонують проектувати переходи з “косою зеброю” замість тих, які наносять на покриття під прямим кутом до тротуару.

Про це повідомив заступник міністра Мінрегіону Лев Парцхаладзе.

На його думку, такі переходи підвищать видимість пішохода під час перетину вулиці та знизять ризик наїзду.

Крім того, це підвищить увагу самого пішохода і змусить його дивитися в бік автомобіля, що рухається.

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До слова, Лев Парцхаладзе також зазначив, що практика навскісних пішохідних переходів сьогодні зустрічається у Бельгії, Німеччині, Франції, Нідерландах та інших країнах Європи.

За підрахунками експертів, тільки завдяки їхньому використанню ризик аварій на дорогах зменшується до 10%.

Раніше Факти ICTV писали про те, що в Україні запрацює фото- і відеофіксація порушень ПДР.

Джерело: Лев Парцхаладзе