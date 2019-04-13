Останнім часом Збройні сили України отримали 120 нових зразків військової техніки.

Міністр оборони Степан Полторак заявив, що ЗСУ отримали 120 зразків військової техніки, яка раніше не була на озброєнні.

Крім того, до експлуатації було допущено понад 330 одиниць різного озброєння і техніки.

– Це і в авіаційному комплексі, і безпілотні літальні комплекси, бойові літаки, які ми закупили. Для нас головне – бачити кінцеву мету, – сказав Полторак.

За його словами, ведеться робота над завершенням випробувань артилерійської системи Богдан, а також нових комплексів для розвідки.

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Міністр вважає, що для реалізації задуманих військових поставок необхідно зберегти курс України на ЄС і НАТО, а також ефективно використовувати виділені на оборону кошти.

До слова, на полігоні в Одеській області пройшли випробування крилатої ракети Нептун.