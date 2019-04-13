Информация о том, что Евросоюз якобы снял санкции с окружения Януковича не является правдивой.

Посол Украины в Бельгии Николай Точицкий сообщил в Twitter, что информация о том, что ЕС снял санкции с окружения президента-беглеца Виктора Януковича является неправдивой.

По его словам, Евросоюз даже не занимался подготовкой к подобному решению.

Точицкий добавил, что речь шла о тех санкциях, которые были сняты в течение предыдущих лет.

– Из-за агрессии РФ и благодаря работе руководства государства с лидерами ЕС в течение этих лет существенно расширено экономические, Крымские и персональные санкции, – написал посол Украины.

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Напомним, немецкая газета Welt am Sonntag сообщила, что Евросоюз снял санкции с девяти человек из окружения Януковича.