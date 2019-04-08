Две трети делегатов Парламентской ассамблеи Совета Европы проголосовали за проведение по срочной процедуре дебатов по докладу, принятие которого имеет целью упрощение процедуры снятия санкций с делегации РФ.

Этот вопрос ПАСЕ внесла в повестку дня весенней сессии, которая проходит 8-12 апреля в Страсбурге.

Доклад Роль и миссия Парламентской ассамблеи: главные вызовы будущего подготовили два пророссийских сенатора из Нидерландов – Тини Кокс (Объединение европейских левых) и Март ван де Вен (Альянс либералов и демократов за Европу).

В докладе предлагается изменить регламент, чтобы упростить принятие решения по снятию санкций, введенных в ПАСЕ против России.

Украинская делегация в ПАСЕ выступила против рассмотрения доклада на этой сессии по срочной процедуре.

Ранее постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба предупредил, что на сессии ПАСЕ будут попытки отменить санкции против российской делегации.

Читайте: В ПАСЕ смягчили возможные санкции против России

Ранее Госдума РФ приняла постановление о неучастии в ПАСЕ в 2019 году и о неуплате взносов.

Москва заявила о “нарушении своих прав” после того, как у российской делегации отобрали право голоса из-за аннексии Крыма Россией.