Інформація про те, що Євросоюз нібито зняв санкції з оточення Януковича не є правдивою.

Посол України в Бельгії Микола Точицький повідомив у Twitter, що інформація щодо того, що ЄС зняв санкції з оточення президента-втікача Віктора Януковича є неправдивою.

За його словами, Євросоюз навіть не займався підготовкою до подібного рішення.

Точицький додав, що мова йшла про ті санкції, які були зняті протягом попередніх років.

– Через агресії РФ і завдяки роботі керівництва держави з лідерами ЄС протягом цих років істотно розширено економічні, Кримські і персональні санкції, – написав посол України.

Читайте: ПАРЄ проведе термінові дебати щодо зняття санкцій з РФ

Нагадаємо, німецька газета Welt am Sonntag повідомила, що Євросоюз зняв санкції з дев’яти осіб з оточення Януковича.