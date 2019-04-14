Задержанный боевик через Крым пытался добраться до Киева.

Украинские пограничники, полицейские и оперативники СБУ задержали боевика “ДНР” с позывным Чингиз.

Обнаружили террориста на КПВВ Чонгар, который находится на админгранице с оккупированным Крымом.

Бандит рассказал, что проходил подготовку к боевым действиям под руководством ликвидированного главаря Михаила Толстых (Гиви).

По его словам, после “разочарования в идеях русского мира” он поехал в Москву, но не смог там найти работу, которая бы удовлетворила своими условиями труда. Именно поэтому боевик пересек Керченский мост, а из Крыма уже пытался добраться до Киева, чтобы найти работу в украинской столице.

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Задержанному грозит от восьми до пятнадцати лет тюрьмы по ст. 258-3 УК.

Напомним, за прошедшие сутки украинские бойцы ликвидировали двух боевиков на Донбассе.