Оккупанты во время обстрела одного из подразделений Объединенных сил применили новейшее вооружение российского производства.

Боевики на днях обстреляли позиции подразделений ООС из артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм.

Анализ обломков показал, что это 152-миллиметровые артиллерийские боеприпасы типа Краснополь, которые производит концерн Калашников.

Эти снаряды находятся на вооружении артиллерийских подразделений ВС РФ.

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– Оккупанты, сознательно нарушая условия Минских договоренностей, вновь продемонстрировали свои преступные намерения по использованию нашей территории в качестве военного полигона для испытания и демонстрации разработок российского военно-промышленного комплекса, – отмечают в штабе операции.

















Боевики применили на Донбассе новые российские снаряды 152-го калибра / 4 фотографии

К слову, недавно ВСУ уничтожили двух боевиков и вражескую БМП в районе проведения операции Объединенных сил.

Источник: ООС

Фото: ООС