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Факты / Украина

Боевики применили на Донбассе новые российские снаряды 152-го калибра

Оккупанты во время обстрела одного из подразделений Объединенных сил применили новейшее вооружение российского производства.

Російські снаряди на Донбасі

Боевики на днях обстреляли позиции подразделений ООС из артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм.

Анализ обломков показал, что это 152-миллиметровые артиллерийские боеприпасы типа Краснополь, которые производит концерн Калашников.

Эти снаряды находятся на вооружении артиллерийских подразделений ВС РФ.

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– Оккупанты, сознательно нарушая условия Минских договоренностей, вновь продемонстрировали свои преступные намерения по использованию нашей территории в качестве военного полигона для испытания и демонстрации разработок российского военно-промышленного комплекса, – отмечают в штабе операции.

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Боевики применили на Донбассе новые российские снаряды 152-го калибра / 4 фотографии

К слову, недавно ВСУ уничтожили двух боевиков и вражескую БМП в районе проведения операции Объединенных сил.

Источник: ООС

ФотоООС

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