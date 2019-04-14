Пророссийские боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня. В частности, четыре раза из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Боевики 14 раз открывали огонь по позициям сил ООС на Донбассе.
Они обстреляли ВСУ из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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Также четыре раза использовались запрещенные Минскими договоренностями вооружения минометы калибра 120 мм и калибра 82 мм.
Потерь среди украинских военных нет.
Двое боевиков были уничтожены, пятеро – ранены.
К слову, на полигоне в Одесской области прошли испытания крылатой ракеты Нептун.
Источник: ООС
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