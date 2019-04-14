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Факты / Украина

Война на Донбассе: ВСУ ликвидировали двух боевиков

Пророссийские боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня. В частности, четыре раза из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Война на Донбассе: ВСУ ликвидировали двух боевиков

Боевики 14 раз открывали огонь по позициям сил ООС на Донбассе.

Они обстреляли ВСУ из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Также четыре раза использовались запрещенные Минскими договоренностями вооружения  минометы калибра 120 мм и калибра 82 мм.

Потерь среди украинских военных нет.

Двое боевиков были уничтожены, пятеро – ранены.

К слову, на полигоне в Одесской области прошли испытания крылатой ракеты Нептун.

Источник: ООС

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