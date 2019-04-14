Затриманий бойовик через Крим намагався дістатися до Києва.

Українські прикордонники, поліцейські та оперативники СБУ затримали бойовика “ДНР” із позивним Чингіз.

Виявили терориста на КПВВ Чонгар, що на адмінмежі з окупованим Кримом.

Бандит розповів, що проходив підготовку до бойових дій під керівництвом ліквідованого ватажка Михайла Толстих (Гіві).

За його словами, після “розчарування в ідеях русского міра” він поїхав до Москви, але не зміг там знайти роботу, яка б задовольнила своїми умовами праці. Саме тому бойовик перетнув Керченський міст, а з Криму вже намагався дістатися Києва, щоб знайти роботу в українській столиці.

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Затриманому загрожує від восьми до п’ятнадцяти років в’язниці за ст. 258-3 ККУ.

Нагадаємо, за минулу добу українські бійці ліквідували двох бойовиків на Донбасі.