Затриманий бойовик через Крим намагався дістатися до Києва.
Українські прикордонники, поліцейські та оперативники СБУ затримали бойовика “ДНР” із позивним Чингіз.
Виявили терориста на КПВВ Чонгар, що на адмінмежі з окупованим Кримом.
Бандит розповів, що проходив підготовку до бойових дій під керівництвом ліквідованого ватажка Михайла Толстих (Гіві).
За його словами, після “розчарування в ідеях русского міра” він поїхав до Москви, але не зміг там знайти роботу, яка б задовольнила своїми умовами праці. Саме тому бойовик перетнув Керченський міст, а з Криму вже намагався дістатися Києва, щоб знайти роботу в українській столиці.
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Затриманому загрожує від восьми до п’ятнадцяти років в’язниці за ст. 258-3 ККУ.
Нагадаємо, за минулу добу українські бійці ліквідували двох бойовиків на Донбасі.