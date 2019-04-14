Проросійські бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню. Зокрема, чотири рази із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Бойовики 14 разів відкривали вогонь по позиціях сил ООС на Донбасі.
Вони обстріляли ЗСУ з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Читайте: ЗСУ випробували новий контрбатарейний радар 1Л220УК
Також чотири рази використовувалися заборонені Мінськими домовленостями озброєння – міномети калібру 120 мм і калібру 82 мм.
Втрат серед українських військових немає.
Двоє бойовиків були знищені, п’ятеро – поранені.
До слова, на полігоні в Одеській області пройшли випробування крилатої ракети Нептун.
Джерело: ООС
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+