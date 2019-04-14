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Факти / Україна

Війна на Донбасі: ЗСУ ліквідували двох бойовиків

Проросійські бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню. Зокрема, чотири рази із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Війна на Донбасі: ЗСУ ліквідували двох бойовиків

Бойовики 14 разів відкривали вогонь по позиціях сил ООС на Донбасі.

Вони обстріляли ЗСУ з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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Також чотири рази використовувалися заборонені Мінськими домовленостями озброєння – міномети калібру 120 мм і калібру 82 мм.

Втрат серед українських військових немає.

Двоє бойовиків були знищені, п’ятеро – поранені.

До слова, на полігоні в Одеській області пройшли випробування крилатої ракети Нептун.

Джерело: ООС

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