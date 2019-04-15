Чем ближе ко второму туру выборов, тем больше выливается грязи на обоих кандидатов. От чорнопиарних роликов в интернете до словесных оскорблений в парламенте.

Что делать, чтобы победить во втором туре – на этой неделе разбирали и на закрытом заседании президентской фракции. Выступая перед депутатами, как утверждают наши источники, президент сделал им четкий посыл: мол, выигрывать надо нокаутом, а не по очкам.

Еще больше разгорелся скандал вокруг главы Одесской области. После первого тура выборов президент своим указом уволил Максима Степанова с должности. Но губернатор ее оставлять – не захотел.

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Тайной же остается, кого Зеленский предложит парламенту на ключевые должности – в случае своей победы. Пока же появляется только информация в СМИ. В частности, на МИД якобы претендует экс-министр финансов Александр Данилюк. На ГПУ рассматривают экс-прокурора США Марту Борщ или грозу румынских коррупционеров Лауру Кевеш. А на должность председателя СБУ якобы Игоря Смешко. Правда, тот заявил, что не было предложений.

А вот что делать с парламентом в случае победы на выборах – у команды Зеленского, похоже, нет ответа. Распустить его в соответствии с Конституцией можно только до 27 мая, то есть раньше, чем за полгода до плановых выборов. Но тогда как можно скорее надо проводить инаугурацию.

В команде Зеленского хорошо понимают, что до парламентских выборов осенью они могут потерять часть электоральной поддержки. Поэтому желательно провести их на пару месяцев раньше. Но пока не разглашают свои планы.

А тем временем в Раде уже начался миграционный процесс. Даже создали межфракционное объединение За Зеленского, куда вошло около десятка нардепов.

Среди потенциальных сторонников кандидата вроде бывшие ударовцы. А также депутатская группа Відродження. Кроме того, в парламенте уже посыпались объединения Самопоміч. Ряды партии обещают оставить два депутата – Семенченко и Соболева.

Ранее Факты ICTV писали, про технических игроков и мобилизацию перед парламентской гонкой.

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