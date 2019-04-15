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Факти / Україна

Чи можливий розпуск парламенту та як воюють штаби кандидатів

Чи можливий розпуск парламенту та як воюють штаби кандидатів

Чим ближче до другого туру виборів, тим більше виливається бруду на обох кандидатів. Від чорнопіарних роликів в інтернеті до словесних образ у парламенті.

Що робити аби перемогти в другому турі – цього тижня розбирали й на закритому засіданні президентської фракції. Виступаючи перед депутатами, як стверджують наші джерела, президент зробив їм чіткий посил: мовляв, вигравати треба нокаутом, а не за очками.

Ще більший розгорівся скандал навколо очільника Одеської області. Після першого туру виборів президент своїм указом звільнив Максима Степанова із посади. Але губернатор її залишати – не захотів.

Читайте: Боротьба за мандати: чого очікувати від парламентських виборів

Таємницею водночас залишається, кого ж Зеленський запропонує парламенту на ключові посади – у разі своєї перемоги. Поки ж з’являється лише інформація в ЗМІ. Зокрема, на МЗС, начебто, претендує екс-міністр фінансів Олександр Данилюк. На ГПУ розглядають екс-прокурора США Марту Борщ або грозу румунських корупціонерів Лауру Кевеші. А на посаду голови СБУ нібито Ігоря Смешка. Щоправда, той заявив, що не було пропозицій.

А от що робити з парламентом у разі перемоги на виборах – у команді Зеленського, схоже, не мають відповіді. Розпустити його відповідно до Конституції можна лише до 27-го травня, тобто раніше, ніж за півроку до планових виборів. Але тоді якомога швидше треба проводити інавгурацію.

У команді Зеленського добре розуміють, що до парламентських виборів восени вони можуть втратити частину електоральної підтримки. Тому бажано провести їх на пару місяців раніше. Але поки не розголошують свої плани.

А тим часом у Раді вже почався міграційний процес. Навіть створили міжфракційне об’єднання За Зеленського, куди увійшло близько десятка нардепів.

Серед потенційних прихильників кандидата начебто колишні ударівці. А також депутатська група Відродження. Крім того, в парламенті вже посипалося об’єднання Самопоміч. Лави партії обіцяють залишити двоє депутатів – Семенченко й Соболєва.

Раніше Факти ICTV писали, про технічних гравців та мобілізацію перед парламентськими перегонами.

ФотоDreamstime

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