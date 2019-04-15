Чим ближче до другого туру виборів, тим більше виливається бруду на обох кандидатів. Від чорнопіарних роликів в інтернеті до словесних образ у парламенті.

Що робити аби перемогти в другому турі – цього тижня розбирали й на закритому засіданні президентської фракції. Виступаючи перед депутатами, як стверджують наші джерела, президент зробив їм чіткий посил: мовляв, вигравати треба нокаутом, а не за очками.

Ще більший розгорівся скандал навколо очільника Одеської області. Після першого туру виборів президент своїм указом звільнив Максима Степанова із посади. Але губернатор її залишати – не захотів.

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Таємницею водночас залишається, кого ж Зеленський запропонує парламенту на ключові посади – у разі своєї перемоги. Поки ж з’являється лише інформація в ЗМІ. Зокрема, на МЗС, начебто, претендує екс-міністр фінансів Олександр Данилюк. На ГПУ розглядають екс-прокурора США Марту Борщ або грозу румунських корупціонерів Лауру Кевеші. А на посаду голови СБУ нібито Ігоря Смешка. Щоправда, той заявив, що не було пропозицій.

А от що робити з парламентом у разі перемоги на виборах – у команді Зеленського, схоже, не мають відповіді. Розпустити його відповідно до Конституції можна лише до 27-го травня, тобто раніше, ніж за півроку до планових виборів. Але тоді якомога швидше треба проводити інавгурацію.

У команді Зеленського добре розуміють, що до парламентських виборів восени вони можуть втратити частину електоральної підтримки. Тому бажано провести їх на пару місяців раніше. Але поки не розголошують свої плани.

А тим часом у Раді вже почався міграційний процес. Навіть створили міжфракційне об’єднання За Зеленського, куди увійшло близько десятка нардепів.

Серед потенційних прихильників кандидата начебто колишні ударівці. А також депутатська група Відродження. Крім того, в парламенті вже посипалося об’єднання Самопоміч. Лави партії обіцяють залишити двоє депутатів – Семенченко й Соболєва.

Раніше Факти ICTV писали, про технічних гравців та мобілізацію перед парламентськими перегонами.

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