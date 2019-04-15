Петро Порошенко не задоволений якістю розслідування справ про вбивства активістів під час революції Гідності.

Петро Порошенко назвав незадовільним хід розслідування злочинів проти протестуючих у 2013-2014 рр.

Про це президент України заявив в ефірі Свободи слова на телеканалі ICTV.

– Я знаю, хто розслідує… і заявляю – прізвище цього прокурорського керівника – пан Горбатюк.

Раніше начальник управління спецрозслідування Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк заявляв, що справи про загибель або вбивство Небесної сотні досі не завершені через відсутність підтримки з боку керівництва України.

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Нагадаємо, генпрокурор України Юрій Луценко назвав прізвища тих, хто наказував вбивати активістів під час Революції Гідності.