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Факты / Украина / Политика

Документ о выводе войск РФ из Украины подпишут в мае-июне – Порошенко

В мае-июне будут подписаны документы нормандского формата о выводе войск РФ с Донбасса, заявил Петр Порошенко.

Документ о выводе войск РФ из Украины подпишут в мае-июне – Порошенко

Петр Порошенко впервые озвучил дату возможной новой встречи в нормандском формате.

Президент Украины ожидает, что лидеры сядут за стол в июне во время празднования памятной даты высадки участников антигитлеровской коалиции в Нормандии.

По его словам, в мае президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер германии Ангела Меркель пригласят на празднование открытия Второго фронта Владимира Путина, во время которого нормандская четверка обсудит войну на Донбассе.

– Мы соберемся вчетвером, и у нас есть четкая программа, что мы сделаем, чтобы, наконец, на многострадальную землю Украины пришел мир, – заявил Порошенко и подчеркнул, что лидеры скоординируют свою позицию с США и непосредственно с президентом Дональдом Трампом.

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Президент отметил, что уже в мае или в начале июня будут подписаны документы нормандского формата, в которых будет прописан вывод войск РФ с Донбасса вместе с тяжелой техникой и артиллерией страны-агрессора. Также будет предусмотрено разоружение боевиков и принятие решения о введении миротворческой миссии ООН.

Следующим шагом после реализации компонента безопасности будут местные выборы, напомнил Порошенко.

Отметим, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию о возможности участия Владимира Путина в июне в Нормандии в мероприятиях, посвященных празднованию 75-летия высадки участников войск антигитлеровской коалиции.

К слову, Меркель и Макрон поддержали проведение встречи в нормандском формате после выборов президента Украины.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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