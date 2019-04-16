У травні-червні будуть підписані документи нормандського формату про виведення військ РФ з Донбасу, заявив Петро Порошенко.

Петро Порошенко вперше озвучив дату можливої ​​нової зустрічі у нормандському форматі.

Президент України очікує, що лідери сядуть за стіл у червні під час святкування пам’ятної дати висадки учасників антигітлерівської коаліції в Нормандії.

За його словами, у травні президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель запросять на святкування відкриття Другого фронту Володимира Путіна, під час якого нормандська четвірка обговорить війну на Донбасі.

– Ми зберемося вчотирьох, і у нас є чітка програма, що ми зробимо, щоб, нарешті, на багатостраждальну землю України прийшов мир, – заявив Порошенко і підкреслив, що лідери скоординують свою позицію зі США і безпосередньо з президентом Дональдом Трампом.

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Президент зазначив, що вже у травні або на початку червня будуть підписані документи нормандського формату, в яких буде прописано виведення військ РФ з Донбасу разом із важкою технікою і артилерією країни-агресора. Також буде передбачено роззброєння бойовиків і прийняття рішення про введення миротворчої місії ООН.

Наступним кроком після реалізації компонента безпеки будуть місцеві вибори, нагадав Порошенко.

Зазначимо, що прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков не підтвердив інформацію про можливість участі Володимира Путіна у червні в Нормандії у заходах, присвячених святкуванню 75-річчя висадки учасників військ антигітлерівської коаліції.

До слова, Меркель і Макрон підтримали проведення зустрічі у нормандському форматі після виборів президента України.