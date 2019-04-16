Украина готова направить своих лучших специалистов и реставраторов для работ по восстановлению собора Парижской Богоматери после пожара.

Пожар в соборе Парижской Богоматери является ударом для всего мира.

– Это огромный удар для истории, культуры не только Парижа, но и всей Европы и мира, – заявил министр культуры Украины Евгений Нищук.

Также он отметил, что Украина готова направить на восстановление собора своих лучших специалистов.

От себя хочу отметить, что готовы максимально быстро направить своих лучших специалистов и реставраторов для работ по восстановлению Собора!, – отметил министр.

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Напомним, что горит собор Парижской Богоматери, огонь уничтожил шпиль, часы, крышу и деревянные конструкции. Сейчас продолжается тушение пожара, здание удалось спасти от полного уничтожения.

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