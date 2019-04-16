Україна готова направити своїх найкращих фахівців і реставраторів для робіт по відновленню собору Паризької Богоматері після пожежі.

Пожежа у соборі Паризької Богоматері є ударом для всього світу.

– Це величезний удар для історії, культури не тільки Парижа, але і всієї Європи і світу, – заявив міністр культури України Євген Нищук.

Також він зазначив, що Україна готова направити на відновлення собору своїх найкращих фахівців.

– Від себе хочу зазначити, що готові максимально швидко направити своїх найкращих фахівців і реставраторів для робіт по відновленню Собору!, – зазначив міністр.

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Нагадаємо, що горить собор Паризької Богоматері, вогонь знищив шпиль, годинник, дах і дерев’яні конструкції. Зараз триває гасіння пожежі, будівлю вдалося врятувати від повного знищення.

Факти ICTV стежать за розвитком подій в онлайн-трансляції.