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Факты / Украина / Политика

Это не ответ Зеленского! Джемилев о заявлении ЗеКоманды

Мустафа Джемилев раскритиковал ответ штаба Владимира Зеленского на пять вопросов относительно оккупированного Крыма и Донбасса.

Это не ответ Зеленского! Джемилев о заявлении ЗеКоманды

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в эфире 5 канала прокомментировал ответ штаба Зеленского на его пять вопросов относительно аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса.

– Собственно, это не ответ Зеленского, потому что команда – это такое дело, завтра он может сказать: Я не в курсе, и команды у меня нет, я ее выгнал. Поэтому хочу услышать ответ самого Зеленского, – отметил Джемилев.

Политик напомнил, что в его обращении было пять вопросов и они касались не только Крыма.

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– Не мы нападали на Россию, не мы оккупировали часть территории России, не мы навязывали России, как ей жить и в каком направлении идти, то на какие уступки вы (Владимир Зеленский, – Ред.) собираетесь идти, чтобы задобрить Путина, – спросил лидер крымскотатарского народа.

Мустафа Джемилев отметил, что не услышал ответа об изменении статуса Автономной Республики Крым на Крымскую автономию.

– Я не получил четкого ответа, – подытожил Джемилев.

Напомним, штаб Владимира Зеленского ответил на открытое обращение лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева.

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