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Факти / Україна / Політика

Це не відповідь Зеленського! Джемілєв про заяву ЗеКоманди

Мустафа Джемілєв розкритикував відповідь штабу Володимира Зеленського на п’ять питань щодо окупованого Криму і Донбасу.

Це не відповідь Зеленського! Джемілєв про заяву ЗеКоманди

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв в ефірі 5 каналу прокоментував відповідь штабу Зеленського на його п’ять питань щодо анексованого Криму та окупованого Донбасу.

– Власне, це не відповідь Зеленського, тому що команда – це така справа, завтра він може сказати: Я не в курсі, і команди у мене немає, я її вигнав. Тому хочу почути відповідь самого Зеленського, – зазначив Джемілєв.

Політик зазначив, що в його зверненні було п’ять питань і вони стосувалися не тільки Криму.

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– Не ми нападали на Росію, не ми окупували частину території Росії, не ми нав’язували Росії, як їй жити і в якому напрямку йти, то на які поступки ви (Володимире Зеленський, – Ред.) збираєтеся йти, щоб задобрити Путіна, – запитав лідер кримськотатарського народу.

Мустафа Джемілєв зауважив, що не почув відповіді про зміну статусу Автономної Республіки Крим на Кримську автономію

– Я не отримав чіткої відповіді, – підсумував Джемілєв.

Нагадаємо, штаб Володимира Зеленського відповів на відкрите звернення лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва.

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