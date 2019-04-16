Сегодня МИД Украины дополнительно обратилось в Международный трибунал по морскому праву с запросом для принятия принудительных мер к российской стороне для освобождения украинских моряков.

За считанные недели Трибунал обяжет Россию освободить украинских моряков и украинские корабли, а действия страны будут признаны неправомерными.

Такое заявление сделал Петр Порошенко.

– Именно такие решения приближают освобождение наших моряков, как и остальных наших граждан, а также делают неизбежным привлечение России к международной правовой ответственности, – написал он в соцсети.

Президент добавил, что в России все еще есть шанс не ждать формального признания совершенного Кремлем международного преступления и освободить наших моряков и корабли.

– Судилища, которые сейчас проходят в Москве над украинскими моряками, являются вопиющим доказательством того, что Россия продолжает демонстрировать циничное неуважение к правам человека, – добавил Порошенко.

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Напомним, что 17 апреля Лефортовский суд рассмотрит ходатайство следователей ФСБ о продлении ареста 24 украинским морякам, захваченным в плен в Керченском проливе.