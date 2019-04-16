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Факти / Україна

Україна звернулася до Міжнародного трибуналу для звільнення моряків

Сьогодні МЗС України додатково звернулося до Міжнародного трибуналу з морського права із запитом для вжиття примусових заходів до російської сторони для звільнення українських моряків.

Моряки

За лічені тижні Трибунал зобов’яже Росію звільнити українських моряків і українські кораблі, а її дії буде визнано неправомірними.

Таку заяву зробив Петро Порошенко.

– Саме такі рішення наближають звільнення наших моряків, як і решти наших громадян, а також робить невідворотним притягнення Росії до міжнародної правової відповідальності, – написав він у соцмережі.

Президент додав, що у Росії все ще є шанс не чекати формального визнання вчиненого Кремлем міжнародного злочину та звільнити наших моряків і кораблі.

– Судилище, що зараз відбувається в Москві над українськими моряками, є кричущим доказом того, що Росія продовжує демонструвати цинічну неповагу до прав людини, – додав Порошенко.

Читайте: G7 закликали Росію звільнити українських моряків

Нагадаємо, що 17 квітня Лефортівський суд розгляне клопотання слідчих ФСБ про продовження арешту 24 українським морякам, захопленим у полон у Керченській протоці.

Джерело: МЗС

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