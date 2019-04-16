Сьогодні МЗС України додатково звернулося до Міжнародного трибуналу з морського права із запитом для вжиття примусових заходів до російської сторони для звільнення українських моряків.
За лічені тижні Трибунал зобов’яже Росію звільнити українських моряків і українські кораблі, а її дії буде визнано неправомірними.
Таку заяву зробив Петро Порошенко.
– Саме такі рішення наближають звільнення наших моряків, як і решти наших громадян, а також робить невідворотним притягнення Росії до міжнародної правової відповідальності, – написав він у соцмережі.
Президент додав, що у Росії все ще є шанс не чекати формального визнання вчиненого Кремлем міжнародного злочину та звільнити наших моряків і кораблі.
– Судилище, що зараз відбувається в Москві над українськими моряками, є кричущим доказом того, що Росія продовжує демонструвати цинічну неповагу до прав людини, – додав Порошенко.
Читайте: G7 закликали Росію звільнити українських моряків
Нагадаємо, що 17 квітня Лефортівський суд розгляне клопотання слідчих ФСБ про продовження арешту 24 українським морякам, захопленим у полон у Керченській протоці.