Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что освобождение из-под стражи Надежды Савченко и Владимира Рубана не означает снятие с них обвинения.

Генеральная прокуратура Украины имеет достаточно доказательств о совершении преступлений Надеждой Савченко и Владимиром Рубаном, поэтому их освобождения из-под стражи не предусматривает снятия обвинений.

– Уверен, что завоз тяжелого оружия так называемой “ДНР” для обстрела украинской столицы не останется безнаказанным, – заверил Юрий Луценко.

Генпрокурор добавил, что ряд последних резонансных судебных решений, когда ареста избегают подозреваемые в убийстве и терроризме, заставляют признать: судебная система тяжело больна.

Юрий Луценко назвал три причины неэффективности судебной ветви власти:

Причина первая – разрешенные законом манипуляции с бесконечными изменениями адвокатов. В Савченко таких адвокатов было восемь платных и один бесплатный от государства. Законопроект для устранения этих злоупотреблений давно лежит в ВР.

Причина вторая – критически малое количество судей в судах. 40% незаполненных вакансий приводят к тому, что отвод даже одного судьи провоцирует передачу дела в другой суд.

Причина третья – нежелание отдельных судей выполнять свою работу.

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28 января 2019 дело Савченко-Рубана направили в суд с обвинительным актом.

– Вчерашнее решение (вернее – его отсутствие) о мере пресечения на время судебного процесса – исключительно компетенция суда, – отметил прокурор.

Напомним, Надежду Савченко и Владимира Рубана выпустили из-под стражи, так как не был продлен срок их ареста.