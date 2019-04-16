Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що звільнення з-під варти Надії Савченко та Володимира Рубана не означає зняття з них звинувачення.

Генеральна прокуратура України має достатньо доказів щодо скоєння злочинів Надією Савченко та Володимиром Рубаном, тому їх звільнення з-під варти не передбачає зняття обвинувачень.

– Упевнений, що завезення важкої зброї з так званої “ДНР” для обстрілу української столиці не залишиться безкарним, – запевнив Юрій Луценко.

Генпрокурор додав, що ряд останніх резонансних судових рішень, коли арешту уникають підозрювані у вбивстві та тероризмі, змушують визнати: судова система тяжко хвора.

Юрій Луценко назвав три причини неефективності судової гілки влади:

Причина перша – дозволені законом маніпуляції з безкінечними змінами адвокатів. У Савченко таких адвокатів було вісім платних і один безкоштовний від держави. Законопроект для усунення цих зловживань давно лежить у ВР.

Причина друга – критично мала кількість суддів у судах. 40% незаповнених вакансій призводить до того, що відвід навіть одного судді провокує передачу справи до іншого суду.

Причина третя – небажання окремих суддів виконувати свою роботу.

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28 січня 2019 року справу Савченко-Рубана направили до суду з обвинувальним актом.

– Вчорашнє рішення (вірніше – його відсутність) про запобіжний захід на час судового процесу – виключно компетенція суду, – зазначив прокурор.

Нагадаємо, Надію Савченко і Володимира Рубана випустили з-під варти, тому що не було продовжено термін їхнього арешту.