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Факты / Украина / Бизнес и финансы

За Крым: Укрнафта выиграла у России арбитраж на $44,4 млн

Международный арбитражный суд взыскал с России $44,4 млн компенсации за незаконное присвоение активов Укрнафты в аннексированном Крыму.

За Крым: Укрнафта выиграла у России арбитраж на $44,4 млн

Международный арбитражный суд взыскал с Российской Федерации $44,4 млн компенсации за экспроприацию имущества компании ПАО Укрнафта в аннексированном Крыму.

Соответствующее решение было вынесено 12 апреля 2019 года.

Также со страны-агрессора взыскали $3,5 млн арбитражных расходов.

Согласно решению суда в Женеве, начиная с 22 апреля 2014 года сумма компенсации обрастала процентами, которые к апрелю 2019 года выросли до свыше $5,5 млн.

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Напомним, Гаагский арбитраж принял решение по делу о потерянных в результате аннексии Крыма активов в пользу Нафтогаза.

Фото: swissbankinginfo

Источник: Интерфакс-Украина

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