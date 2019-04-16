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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

За Крим: Укрнафта виграла у Росії арбітраж на $44,4 млн

Міжнародний арбітражний суд стягнув з Росії $44,4 млн компенсації за незаконне привласнення активів Укрнафти в анексованому Криму.

За Крим: Укрнафта виграла у Росії арбітраж на $44,4 млн

Міжнародний арбітражний суд стягнув з Російської Федерації $44,4 млн компенсації за експропріацію майна компанії ПАТ Укрнафта в анексованому Криму.

Відповідне рішення було винесено 12 квітня 2019 року.

Також з країни-агресора стягнули $3,5 млн арбітражних витрат.

Згідно з рішенням суду в Женеві, починаючи з 22 квітня 2014 року сума компенсації обростала відсотками, які до квітня 2019 року зросли до понад $5,5 млн.

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Нагадаємо, Гаазький арбітраж ухвалив рішення у справі щодо втрачених внаслідок анексії Криму активів на користь Нафтогазу.

Фото: swissbankinginfo

Джерело: Інтерфакс-Україна

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