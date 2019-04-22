Президентский законопроект об импичменте зарегистрирован в Верховной Раде. Факты ICTV разобрались – что такое импичмент и какая у него процедура.
Проект закона об импичменте президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду 29 мая.
Что такое импичмент президента
В статье 111 Конституции Украины импичмент определяется как особая процедура привлечения к ответственности президента, объединяющая юридическую, уголовную и конституционную ответственность.
Она означает осуждение президента, досрочное прекращение полномочий и отстранение от должности.
Основанием для импичмента является государственная измена или любое другое преступление, подпадающие под действие уголовного закона.
Вопрос о смещении президента в порядке импичмента инициируется конституционным большинством в Верховной Раде.
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Процедура импичмента
Процедурой импичмента предусмотрено создание специальной временной следственной комиссии, в которую входят специальные прокурор и следователи.
Выводы этой комиссии рассматриваются на заседании Верховной Рады.
Для принятия решения об импичменте необходимы голоса не менее 300 нардепов.
Далее Конституционный суд выносит заключение о соблюдении конституционности процедуры расследования и рассмотрения дела об импичменте.
И только после этого Верховный Суд Украины подтверждает наличие госизмены или другого преступления в действиях главы государства.
Далее – голосование в Раде. Для объявления импичмента необходимо не менее 337 голосов (это три четверти состава парламента).
В случае принятия импичмента, исполнять обязанности президента должен глава Верховной Рады.
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