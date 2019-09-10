Закон про імпічмент президента підтримали 245 народних депутатів. Що таке імпічмент і яка в нього процедура розібралися Факти ICTV.
Верховна Рада підтримала закон про імпічмент президента №1012. Його ухвалили без можливості вносити правки.
Ухвалення закону про імпічмент
Що таке імпічмент президента
У статті 111 Конституції України імпічмент визначається як особлива процедура притягнення до відповідальності президента, що поєднує юридичну, кримінальну і конституційну відповідальність.
Вона означає осуд президента, дострокове припинення повноважень і звільнення з посади.
Підставою для імпічменту є державна зрада або будь-який інший злочин, що підпадає під дію кримінального закону.
Питання про усунення президента в порядку імпічменту ініціюється конституційною більшістю у Верховній Раді.
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Процедура імпічменту
Процедурою імпічменту передбачено створення спеціальної тимчасової слідчої комісії, до якої входять спеціальні прокурор і слідчі.
Висновки цієї комісії розглядаються на засіданні Верховної Ради.
Для прийняття рішення про імпічмент необхідні голоси не менше 300 нардепів.
Далі Конституційний суд виносить висновок щодо дотримання конституційності процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент.
І тільки після цього Верховний Суд України підтверджує наявність держзради або іншого злочину в діях глави держави.
Далі – голосування в Раді. Для оголошення імпічменту необхідно не менше 337 голосів (це три чверті складу парламенту).
У разі прийняття імпічменту, виконувати обов’язки президента має голова Верховної Ради.
До слова, раніше Факти ICTV публікували повний текст закону про імпічмент.
Фото: Слуга народу