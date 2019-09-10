Рада поддержала законопроект об импичменте президента. За него проголосовали 245 нардепов.

За законопроект об импичменте президента №1012 проголосовали 244 депутата от фракции Слуга народа и 1 внефракционный.

Закон приняли без возможности вносить правки.

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Законопроект в парламент внес президент Владимир Зеленский. Он предусматривает отстранение президента с поста в порядке импичмента исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления.

Процедура инициируется конституционным большинством.

Принятие закона об импичменте Необходимый шаг 58%, 14 голосов 14 голосов 58% 58%

Есть более важные вопросы 33%, 8 голосов 8 голосов 33% 33%

Не интересуюсь политикой 8%, 2 голоса 2 голоса 8% 8% Всего голосов: 24 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

В случае включения в повестку дня вопроса об инициировании импичмента Верховная Рада создает специальную временную следственную комиссию для проведения расследования.

Президент, согласно законопроекту, может пользоваться в процедуре импичмента услугами защитников.

После принятия Верховной Радой решения об обвинении президента парламент должен обратиться в Конституционный и Верховный суды.

Напомним, ранее депутаты Верховной Рады проголосовали за снятие депутатской неприкосновенности.

Фото: Слуга народа