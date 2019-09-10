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Факты / Украина

Рада приняла закон об импичменте президента

Рада поддержала законопроект об импичменте президента. За него проголосовали 245 нардепов.

Закон про імпічмент

За законопроект об импичменте президента №1012 проголосовали 244 депутата от фракции Слуга народа и 1 внефракционный.

Закон приняли без возможности вносить правки.

Читайте: Закон об импичменте президента – опубликован полный текст

Законопроект в парламент внес президент Владимир Зеленский. Он предусматривает отстранение президента с поста в порядке импичмента исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления.

Процедура инициируется конституционным большинством.

Принятие закона об импичменте

  • Необходимый шаг 58%, 14 голосов
    14 голосов 58%
    58%
  • Есть более важные вопросы 33%, 8 голосов
    8 голосов 33%
    33%
  • Не интересуюсь политикой 8%, 2 голоса
    2 голоса 8%
    8%
Всего голосов: 24

В случае включения в повестку дня вопроса об инициировании импичмента Верховная Рада создает специальную временную следственную комиссию для проведения расследования.

Президент, согласно законопроекту, может пользоваться в процедуре импичмента услугами защитников.

После принятия Верховной Радой решения об обвинении президента парламент должен обратиться в Конституционный и Верховный суды.

Напомним, ранее депутаты Верховной Рады проголосовали за снятие депутатской неприкосновенности.

Фото: Слуга народа

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