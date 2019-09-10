Рада поддержала законопроект об импичменте президента. За него проголосовали 245 нардепов.
За законопроект об импичменте президента №1012 проголосовали 244 депутата от фракции Слуга народа и 1 внефракционный.
Закон приняли без возможности вносить правки.
Читайте: Закон об импичменте президента – опубликован полный текст
Законопроект в парламент внес президент Владимир Зеленский. Он предусматривает отстранение президента с поста в порядке импичмента исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления.
Процедура инициируется конституционным большинством.
Принятие закона об импичменте
- Необходимый шаг 58%, 14 голосов14 голосов 58%58%
- Есть более важные вопросы 33%, 8 голосов8 голосов 33%33%
- Не интересуюсь политикой 8%, 2 голоса2 голоса 8%8%
В случае включения в повестку дня вопроса об инициировании импичмента Верховная Рада создает специальную временную следственную комиссию для проведения расследования.
Президент, согласно законопроекту, может пользоваться в процедуре импичмента услугами защитников.
После принятия Верховной Радой решения об обвинении президента парламент должен обратиться в Конституционный и Верховный суды.
Напомним, ранее депутаты Верховной Рады проголосовали за снятие депутатской неприкосновенности.
Фото: Слуга народа