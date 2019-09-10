Верховная Рада приняла законопроект о процедуре импичмента президента Украины.

Закон об импичменте президента поддержали 245 депутатов.

Инициатором проекта закона №1012 об импичменте президента Украины стал Владимир Зеленский.

Принятие закона об импичменте Необходимый шаг 64%, 14 голосов 14 голосов 64% 64%

Есть более важные вопросы 32%, 7 голосов 7 голосов 32% 32%

Не интересуюсь политикой 5%, 1 голос 1 голос 5% 5% Всего голосов: 22 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Верховная Рада может устранить президента Украины с поста в порядке импичмента исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления. Процедура инициируется конституционным большинством.

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– Целью этого законопроекта является создание правовых основ для обеспечения реализации депутатами как представителями украинского народа парламентского контроля за соблюдением главой государства Конституции и законов Украины, восстановление системы сдержек и противовесов путем обеспечения возможности практической реализации процедуры импичмента президента Украины, – отмечается в пояснительной записке.

Закон про імпічмент президента

Ранее появился текст законопроекта президента Владимира Зеленского, который регламентирует уменьшение количества народных депутатов до 300 и введение только пропорциональной избирательной системы.