Верховная Рада приняла законопроект о процедуре импичмента президента Украины.
Закон об импичменте президента поддержали 245 депутатов.
Инициатором проекта закона №1012 об импичменте президента Украины стал Владимир Зеленский.
Принятие закона об импичменте
- Необходимый шаг 64%, 14 голосов14 голосов 64%64%
- Есть более важные вопросы 32%, 7 голосов7 голосов 32%32%
- Не интересуюсь политикой 5%, 1 голос1 голос 5%5%
Верховная Рада может устранить президента Украины с поста в порядке импичмента исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления. Процедура инициируется конституционным большинством.
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– Целью этого законопроекта является создание правовых основ для обеспечения реализации депутатами как представителями украинского народа парламентского контроля за соблюдением главой государства Конституции и законов Украины, восстановление системы сдержек и противовесов путем обеспечения возможности практической реализации процедуры импичмента президента Украины, – отмечается в пояснительной записке.
Закон про імпічмент президента
Ранее появился текст законопроекта президента Владимира Зеленского, который регламентирует уменьшение количества народных депутатов до 300 и введение только пропорциональной избирательной системы.