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Факты / Украина

Закон об импичменте президента – полный текст

Верховная Рада приняла законопроект о процедуре импичмента президента Украины.

Закон об импичменте президента – полный текст

Закон об импичменте президента поддержали 245 депутатов.

Инициатором проекта закона №1012 об импичменте президента Украины стал Владимир Зеленский.

Принятие закона об импичменте

  • Необходимый шаг 64%, 14 голосов
    14 голосов 64%
    64%
  • Есть более важные вопросы 32%, 7 голосов
    7 голосов 32%
    32%
  • Не интересуюсь политикой 5%, 1 голос
    1 голос 5%
    5%
Всего голосов: 22

Верховная Рада может устранить президента Украины с поста в порядке импичмента исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления. Процедура инициируется конституционным большинством.

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– Целью этого законопроекта является создание правовых основ для обеспечения реализации депутатами как представителями украинского народа парламентского контроля за соблюдением главой государства Конституции и законов Украины, восстановление системы сдержек и противовесов путем обеспечения возможности практической реализации процедуры импичмента президента Украины, – отмечается в пояснительной записке.

Закон про імпічмент президента

Ранее появился текст законопроекта президента  Владимира Зеленского, который регламентирует уменьшение количества народных депутатов до 300 и введение только пропорциональной избирательной системы.

Фото: Офис Президента

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