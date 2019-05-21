Леонид Кучма посоветовал Владимиру Зеленскому “меньше говорить и больше делать”.

Второй президент Украины Леонид Кучма дал совет новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому – “меньше говорить и больше делать”.

– Мы послушали на счет его первых шагов – верной дорогой, как раньше говорили, идут товарищи. Так что дай Бог ему на этом пути успеха.

При этом Кучма назвал нового лидера государства честным и порядочным человеком.

Также второй президент нашей страны надеется, что Зеленский “не будет мастером на все руки, как предыдущий президент”.

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Кучма выразил уверенность в том, что новый президент сможет сформировать профессиональную команду.

Напомним, Зеленский распустил Верховную Раду и назначил внеочередные выборы.