Леонід Кучма порадив Володимиру Зеленському “менше говорити і більше робити”.

Другий президент України Леонід Кучма дав пораду новообраному президенту Володимиру Зеленському – “менше говорити і більше робити”.

– Ми послухали щодо його перших кроків – вірною дорогою, як раніше казали, ідуть товариші. Тож дай Бог йому на цій дорозі успіху.

При цьому Кучма назвав нового лідера держави чесною і порядною людиною.

Також другий президент нашої країни сподівається, що Зеленський “не буде майстром на всі руки, як попередній президент”.

Читайте: Зустріч Зеленського з лідерами фракцій: 5 ключових моментів

Кучма висловив упевненість у тому, що новий президент зможе сформувати професійну команду.

Нагадаємо, Зеленський розпустив Верховну Раду та призначив позачергові вибори.