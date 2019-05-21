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Факти / Україна / Політика

Менше говорити – більше робити: Кучма дав пораду Зеленському

Леонід Кучма порадив Володимиру Зеленському “менше говорити і більше робити”.

Менше говорити – більше робити: Кучма дав пораду Зеленському

Другий президент України Леонід Кучма дав пораду новообраному президенту Володимиру Зеленському – “менше говорити і більше робити”.

– Ми послухали щодо його перших кроків – вірною дорогою, як раніше казали, ідуть товариші. Тож  дай Бог йому на цій дорозі успіху.

При цьому Кучма назвав нового лідера держави чесною і порядною людиною.

Також другий президент нашої країни сподівається, що Зеленський “не буде майстром на всі руки, як попередній президент”.

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Кучма висловив упевненість у тому, що новий президент зможе сформувати професійну команду.

Нагадаємо, Зеленський розпустив Верховну Раду та призначив позачергові вибори.

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