Владимир Зеленский встретился с лидерами фракций относительно роспуска парламента. Все, что нужно знать о встрече, – читайте в материале.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидерами фракций для обсуждения вопроса роспуска Верховной Рады.

По результатам встречи стало известно, что досрочные выборы в парламент могут пройти 21 или 28 июля. Советник президента Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что указ о назначении даты внеочередных выборов может появиться в ближайшие дни.

Вероятной датой он назвал 21 июля.

Юридическим основанием для указа о роспуске Верховной Рады считают отсутствие коалиции.

По словам Андрея Богдана, после указа о прекращении полномочий Рады, парламент сможет выполнять свои обязанности – принимать законы.

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Владимир Зеленский также предложил отменить мажоритарную систему и снизить проходной барьер до 3% на выборах народных депутатов.

Для этого он намерен просить Верховную Раду провести внеочередное заседание для утверждения изменений в избирательном законодательстве.

Как сообщил Андрей Богдан, все лидеры парламентских фракций согласились с роспуском Рады и выразили желание участвовать во внеочередных выборах.

Первые кадровые указы Владимира Зеленского появятся уже сегодня вечером.

Первый рабочий день президента Зеленского



К слову, ранее Факты ICTV писали, каким был первый указ Зеленского.