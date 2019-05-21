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Факты / Украина

Что известно об Андрее Богдане: биография главы Администрации президента

Владимир Зеленский назначил главой Администрации президента адвоката Андрея Богдана.

андрей богдан биография

Андрей Богдан возглавил Администрацию президента Украины Владимира Зеленского.

Биография Андрея Богдана

Андрей Богдан родился в 1976 году во Львове. Здесь он получил высшее юридическое образование.

После переезда в Киев работал в адвокатской компании Правис и помощником судьи Киевского апелляционного суда.

В 2004 году стал партнером в адвокатской фирме Пукшин и партнеры.

В 2007 году стал руководящим партнером адвокатской фирмы Юридические советники.

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В этом же году баллотировался в Верховную Раду по спискам блока Наша Украина – Народная самооборона, а в 2014 году – по спискам партии Блок Петра Порошенко Солидарность.

До 2010 года работал заместителем министра юстиции Украины, заместителем министра Кабинета министров (2010-2011), правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики (2013-2014).

В 2019 году Богдан стал юридическим советником кампании кандидата на пост главы государства Зеленского.

Напомним, Богдан сообщил, что сегодня вечером появятся первые кадровые указы президента Владимира Зеленского.

Фото: УНИАН

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