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Факти / Україна

Що відомо про Андрія Богдана: біографія глави Офісу президента

Андрій Богдан – голова Офісу президента України Володимира Зеленського. Біографію Богдана зібрали Факти ICTV.

андрей богдан биография

Андрій Богдан очолив Офіс президента України Володимира Зеленського.

Біографія Андрія Богдана

Андрій Богдан народився у 1976 році у Львові. Тут він здобув вищу юридичну освіту.

Після переїзду до Києва працював в адвокатській компанії Правіс і помічником судді Київського апеляційного суду.

У 2004 році став партнером в адвокатській фірмі Пукшин і партнери.

У 2007 році став керівним партнером адвокатської фірми Юридичні радники.

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У цьому ж році балотувався у Верховну Раду за списками блоку Наша Україна – Народна самооборона, а у 2014 році – за списками партії Блок Петра Порошенка Солідарність.

До 2010 року працював заступником міністра юстиції України, заступником міністра Кабінету міністрів (2010-2011), урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики (2013-2014).

У 2019 році Богдан став юридичним радником кампанії кандидата на пост глави держави Зеленського.

До слова, Андрій Богдан уже заявив, що нова Верховна Рада не зможе розпочати роботу до 1 вересня.

Фото: УНІАН

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