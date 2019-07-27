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Факты / Украина

Везде охрана: Зеленский с Богданом отдохнули на пляже в Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский отдохнул на одесском пляже с главой своего Офиса Андреем Богданом.

Везде охрана: Зеленский с Богданом отдохнули на пляже в Одессе

Владимир Зеленский в Одессе отдохнул на пляже с главой Офиса президента Андреем Богданом.

Глава государства опубликовал фото на фоне обычных отдыхающих.

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– Мы, везде охрана, боевые водолазы, спецконтроль прохождения в море, на пляж – через рамки, а на заднем фоне видно, как загорают разведчики. Хороших выходных, – подписал снимок президент.

Ироничная подпись, вероятно, намекает на появившиеся в сети слухи о том, что первая леди Елена Зеленская приехала в Одессу раньше и для нее перекрыли целый пляж.

Напомним, 26 июля Зеленский сфотографировался со школьниками во время перелета в Одессу.

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