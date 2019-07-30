Новая Верховная Рада может не начать работу до 1 сентября из-за судебных процессов вокруг результатов парламентских выборов 2019 года.
Верховная Рада IX созыва, скорее всего, не сможет собраться на свое первое заседание до 1 сентября.
Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Богдан на брифинге во вторник.
Помешать парламенту начать работу могут судебные процессы, из-за которых Центральная избирательная комиссия не может объявить результаты выборов.
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– До 1 сентября Верховная Рада, видимо, не успеет начать работу. Это зависит не от нас, а от большого количества судебных процессов, которые не дают ЦИК сформировать в конечном варианте тот состав Верховной Рады, который нас ожидает.
На счет законодательных инициатив – мы активно их разрабатываем, все обещания будут выполнены.
Напомним, ЦИК признала избрание 35 народных депутатов на выборах в Верховную Раду.