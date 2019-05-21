Президент України Володимир Зеленський розпустив Верховну Раду та призначив позачергові вибори на 21 липня.

Президент України Володимир Зеленський видав указ №303/2019 Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів.

Читайте: Розпуск Верховної Ради: чого хоче Зеленський

В указі йдеться, що він виданий на підставі ч. 2 ст. 77, чч. 6,7 ст. 83, п. 1 ч. 2 ст. 90 Конституції України та відповідно до пп 7 і 8 ч. 1 ст. 106 Конституції України.

Указ президента України постановляє:

Припинити достроково повноваження Верховної Ради України восьмого скликання. Призначити позачергові вибори до Верховної Ради України на 21 липня 2019 року. Кабінету Міністрів України забезпечити фінансування позачергових виборів до Верховної Ради України. Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

Ви згодні з рішенням президента про дострокові вибори до Верховної Ради? Давно треба було розігнати 72%, 263 votes 263 votes 72% 72%

Краще б дочекалися чергових виборів восени 21%, 77 votes 77 votes 21% 21%

Ні 7%, 24 votes 24 votes 7% 7% Всього голосів: 364 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Нагадаємо, сьогодні, 21 травня Володимир Зеленський зустрівся з лідерами фракцій щодо розпуску парламенту.