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Факти / Україна / Політика

Зеленський розпустив Раду та призначив позачергові вибори

Президент України Володимир Зеленський розпустив Верховну Раду та призначив позачергові вибори на 21 липня.

Зеленський розпустив Раду та призначив позачергові вибори

Президент України Володимир Зеленський видав указ №303/2019 Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів.

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В указі йдеться, що він виданий на підставі ч. 2 ст. 77, чч. 6,7 ст. 83, п. 1 ч. 2 ст. 90 Конституції України та відповідно до пп 7 і 8 ч. 1 ст. 106 Конституції України.

Указ президента України постановляє:

  1. Припинити достроково повноваження Верховної Ради України восьмого скликання.
  2. Призначити позачергові вибори до Верховної Ради України на 21 липня 2019 року.
  3. Кабінету Міністрів України забезпечити фінансування позачергових виборів до Верховної Ради України.
  4. Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

Ви згодні з рішенням президента про дострокові вибори до Верховної Ради?

  • Давно треба було розігнати 72%, 263 votes
    263 votes 72%
    72%
  • Краще б дочекалися чергових виборів восени 21%, 77 votes
    77 votes 21%
    21%
  • Ні 7%, 24 votes
    24 votes 7%
    7%
Всього голосів: 364

Нагадаємо, сьогодні, 21 травня Володимир Зеленський зустрівся з лідерами фракцій щодо розпуску парламенту.

Фото: Адміністрація Президента

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