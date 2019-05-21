Президент України Володимир Зеленський розпустив Верховну Раду та призначив позачергові вибори на 21 липня.
Президент України Володимир Зеленський видав указ №303/2019 Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів.
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В указі йдеться, що він виданий на підставі ч. 2 ст. 77, чч. 6,7 ст. 83, п. 1 ч. 2 ст. 90 Конституції України та відповідно до пп 7 і 8 ч. 1 ст. 106 Конституції України.
Указ президента України постановляє:
- Припинити достроково повноваження Верховної Ради України восьмого скликання.
- Призначити позачергові вибори до Верховної Ради України на 21 липня 2019 року.
- Кабінету Міністрів України забезпечити фінансування позачергових виборів до Верховної Ради України.
- Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.
Ви згодні з рішенням президента про дострокові вибори до Верховної Ради?
- Давно треба було розігнати 72%, 263 votes263 votes 72%72%
- Краще б дочекалися чергових виборів восени 21%, 77 votes77 votes 21%21%
- Ні 7%, 24 votes24 votes 7%7%
Всього голосів: 364
Нагадаємо, сьогодні, 21 травня Володимир Зеленський зустрівся з лідерами фракцій щодо розпуску парламенту.