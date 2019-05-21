Володимир Зеленський зустрівся з лідерами фракцій щодо розпуску парламенту. Все, що потрібно знати про зустріч, – читайте в матеріалі.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідерами фракцій для обговорення питання розпуску Верховної Ради.

За результатами зустрічі стало відомо, що дострокові вибори до парламенту можуть пройти 21 або 28 липня. Радник президента Володимира Зеленського Андрій Богдан заявив, що указ про призначення дати позачергових виборів може з’явитися найближчими днями.

Ймовірною датою він назвав 21 липня.

Юридичною підставою для указу про розпуск Верховної Ради вважають відсутність коаліції.

За словами Андрія Богдана, після указу про припинення повноважень Ради, парламент зможе виконувати свої обов’язки – ухвалювати закони.

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Володимир Зеленський також запропонував скасувати мажоритарну систему і знизити прохідний бар’єр до 3% на виборах народних депутатів.

Для цього він має намір просити Верховну Раду провести позачергове засідання для затверждення змін у виборчому законодавстві.

Як повідомив Андрій Богдан, усі лідери парламентських фракцій погодилися з розпуском Ради та висловили бажання брати участь в позачергових виборах.

Перші кадрові укази Володимира Зеленського з’являться вже сьогодні ввечері.

Перший робочий день президента Зеленського



До слова, раніше Факти ICTV писали, яким був перший указ Зеленського.