Владимир Зеленский провел встречу с вице-президентом Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем.

Они обсудили широкий круг вопросов сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом, а также противодействие агрессии Кремля на Донбассе, перспективы деоккупации Крыма, проведение очередного раунда трехсторонних переговоров в формате Украина – ЕС – Россия по подготовке к заключению газового контракта.

– Как президент Украины рассчитываю на дальнейшую поддержку Еврокомиссии в рамках переговорного процесса между Украиной, ЕС и РФ с целью заключения контракта на транзит российского природного газа через Украину после 2019 года. Мы также будем благодарны за солидарную позицию ЕС в вопросе противодействия реализации строительства газопровода Северный поток-2, – подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава государства заявил, что хотел бы видеть Украину настоящей, а главное – ценной и равноправной страной среди других стран Европейского Союза.

Он подчеркнул, что сейчас перед нашим государством стоит несколько вызовов, главным из которых является окончание войны на Донбассе.

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Владимир Зеленский отметил важность усиления санкций против страны-агрессора – России.

– Усиление санкций в отношении Российской Федерации из-за агрессии – это наша действительно большая надежда. Я надеюсь, что санкционное давление со стороны ЕС будет продолжаться. Для нас это очень важно – не на словах. Это жизненно важно для Украины и тех людей, которых мы теряем на Донбассе, – подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что Украина надеется на продолжение сотрудничества с Евросоюзом. Он отметил, что для этого украинская сторона готова проводить дополнительные встречи.

– Чтобы Европейский Союз знал и не сомневался, что Украина готова идти правильными, честными шагами в ЕС, – добавил Владимир Зеленский.

Со своей стороны вице-президент Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах и вступлением в должность.

Он также отметил, что ЕС высоко ценит продолжение европейской политики Украины. Кроме этого, Шефчович пожелал президенту Украины успехов в работе.

Напомним, внеочередные парламентские выборы должны пройти в период 60 дней со дня опубликования решения о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады.