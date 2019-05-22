Владимир Зеленский назначил своим представителем в Кабинете министров Андрея Геруса.

Андрей Герус стал представителем президента Украины Владимира Зеленского в Кабинете министров.

Биография Андрея Геруса

Родился в 1982 году в Нововолынске Волынской области в шахтерской семье. В 2004 году окончил Львовский национальный университет им. Ивана Франко, экономический факультет, специальность – экономическая кибернетика.

С 2015 года был исполнительным директором ООО Конкорд Капитал. В 2007-2014 годах работал директором по инвестиционной деятельности ООО Конкорд Капитал.

С 2003 по 2007 год был сначала аналитиком инвестиционной деятельности, а впоследствии – директором по торговой и инвестиционной деятельности в концерне Галнафтогаз.

С августа 2014 года был членом Национальной комиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг.

После освобождения из НКРЭКУ летом 2015 вернулся в Конкорд Капитал на должность исполнительного директора.

Читайте: Что известно об Андрее Богдане: биография главы Администрации Президента

С 2017 года является председателем Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг. В 2015 году баллотировался в Киевсовет от Объединения Самопомощь.

В декларации Андрея Геруса за 2014 год указано, что сумма начисленного дохода декларанта составляет 2,6 млн грн. Среди имущества также есть квартира в Киеве площадью 50,4 квадратных метра, земельный участок 0874 га и автомобиль Subaru Outback.

Напомним, ранее Владимир Зеленский назначил Руслана Стефанчука представителем президента в Верховной Раде.