Володимир Зеленський призначив своїм представником у Кабінеті міністрів Андрія Геруса.

Андрій Герус став представником президента України Володимира Зеленського у Кабінеті міністрів.

Біографія Андрія Геруса

Народився в 1982 році у Нововолинську Волинської області у шахтарській сім’ї. У 2004 році закінчив Львівський національний університет ім. Івана Франка, економічний факультет, спеціальність – економічна кібернетика.

З 2015 року був виконавчим директором ТОВ Конкорд Капітал. У 2007-2014 роках працював директором з інвестиційної діяльності ТОВ Конкорд Капітал.

З 2003 до 2007 року був спочатку аналітиком інвестиційної діяльності, а згодом – директором з торгової та інвестиційної діяльності у концерні Галнафтогаз.

З серпня 2014 року був членом Національної комісії з регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг.

Після звільнення з НКРЕКП влітку 2015 року повернувся в Конкорд Капітал на посаду виконавчого директора.

Читайте: Що відомо про Андрія Богдана: біографія глави Адміністрації президента

З 2017 року є головою Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг. У 2015 році балотувався до Київської міської ради від Об’єднання Самопоміч.

У декларації Андрія Геруса за 2014 рік вказано, що сума нарахованого доходу декларанта становить 2,6 млн грн. Серед майна є також квартира в Києві площею 50,4 квадратних метра, земельна ділянка 0874 га та автомобіль Subaru Outback.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський призначив Руслана Стефанчука представником президента у Верховній Раді.