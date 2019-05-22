Начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей написал рапорт об отставке.

Начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей подал рапорт на имя президента Владимира Зеленского и опубликовал его.

– Прошу вашего решения об увольнении меня с должности начальника УГО Украины по собственному желанию, – говорится в тексте.

Он отметил, что новоизбранный президент Зеленский должен формировать собственную команду.

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– Для себя я решил, что напишу рапорт на увольнение после инаугурации, потому что оставить свое подразделение накануне этого важного события было бы безответственно, – написал он.

Также он добавил, что за пять лет удалось сделать из охранного ведомства профессиональную спецслужбу европейского уровня.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил, что подает заявление об отставке.