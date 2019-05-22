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Факти / Україна

Начальник Управління держохорони Гелетей подав у відставку

Начальник Управління державної охорони Валерій Гелетей написав рапорт про відставку.

гелетей

Начальник Управління державної охорони Валерій Гелетей подав рапорт на ім’я президента Володимира Зеленського і опублікував його.

– Прошу вашого рішення про звільнення мене з посади начальника УДО України за власним бажанням, – йдеться в тексті.

Він зазначив, що новообраний президент Зеленський повинен формувати власну команду.

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– Для себе я вирішив, що напишу рапорт на звільнення після інавгурації, тому що залишити свій підрозділ напередодні цієї важливої події, було б безвідповідально, – написав він.

Також він додав, що за п’ять років вдалося зробити з охоронного відомства професійну спецслужбу європейського рівня.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман оголосив, що подає заяву про відставку.

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