Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал голосование в Раде за законопроект об изменении избирательного законодательства.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не смотря на то, что Верховная Рада не поддержала его законопроект об изменении избирательного законодательства, граждане Украины изберут в парламент новых политиков.
– Старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс продлить политическую жизнь. Они рассчитывают за деньги и гречку снова пролезть в Верховную Раду. Но я убежден, что они ошибаются.
И даже в мажоритарных округах вы выберете новых политиков, способных изменить страну не на словах, а на деле, – заявил Владимир Зеленский.
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Напомним, Верховная Рада не включила в повестку дня президентский законопроект по изменению избирательной системы для выборов народных депутатов (№10319).