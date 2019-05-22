Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не смотря на то, что Верховная Рада не поддержала его законопроект об изменении избирательного законодательства, граждане Украины изберут в парламент новых политиков.

– Старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс продлить политическую жизнь. Они рассчитывают за деньги и гречку снова пролезть в Верховную Раду. Но я убежден, что они ошибаются.

И даже в мажоритарных округах вы выберете новых политиков, способных изменить страну не на словах, а на деле, – заявил Владимир Зеленский.