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Факты / Украина / Политика

Выбрали старую систему: Зеленский ответил на провал закона о выборах

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал голосование в Раде за законопроект об изменении избирательного законодательства.

Выбрали старую систему: Зеленский ответил на провал закона о выборах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не смотря на то, что Верховная Рада не поддержала его законопроект об изменении избирательного законодательства, граждане Украины изберут в  парламент новых политиков.

– Старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс продлить политическую жизнь. Они рассчитывают за деньги и гречку снова пролезть в Верховную Раду. Но я убежден, что они ошибаются.

И даже в мажоритарных округах вы выберете новых политиков, способных изменить страну не на словах, а на деле, – заявил Владимир Зеленский.

 

Читайте: Назначения Зеленского: кто вошел в список

Напомним, Верховная Рада не включила в повестку дня президентский законопроект по изменению избирательной системы для выборов народных депутатов (№10319).

Фото: Администрация Президента

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