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Факти / Україна / Політика

Обрали стару систему: Зеленський відповів на провал закону про вибори

Президент України Володимир Зеленський прокоментував голосування у Раді за законопроект про зміну виборчого законодавства.

Обрали стару систему: Зеленський відповів на провал закону про вибори

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не зважаючи на те, що Верховна Рада не підтримала його законопроект про зміну виборчого законодавства, громадяни України оберуть до парламенту нових політиків.

– Старі політики обрали стару систему, бо лише вона дає їм шанс подовжити політичне життя. Вони розраховують за гроші та гречку знову пролізти до Верховної Ради. Але я переконаний, що вони помиляються.

І навіть у мажоритарних округах ви оберете нових політиків, здатних змінити країну не на словах, а на ділі, – заявив Володимир Зеленський.

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Нагадаємо, Верховна Рада не включила до порядку денного президентський законопроект щодо зміни виборчої системи для виборів народних депутатів (№10319).

Фото: Адміністрація Президента

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