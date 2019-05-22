Президент України Володимир Зеленський заявив, що не зважаючи на те, що Верховна Рада не підтримала його законопроект про зміну виборчого законодавства, громадяни України оберуть до парламенту нових політиків.

– Старі політики обрали стару систему, бо лише вона дає їм шанс подовжити політичне життя. Вони розраховують за гроші та гречку знову пролізти до Верховної Ради. Але я переконаний, що вони помиляються.

І навіть у мажоритарних округах ви оберете нових політиків, здатних змінити країну не на словах, а на ділі, – заявив Володимир Зеленський.