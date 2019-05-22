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Факты / Украина / Политика

Внеочередное заседание Рады: зачем Парубий созывает нардепов

Верховная Рада в 12.00 соберется на внеочередное заседание для рассмотрения изменений в закон о выборах.

Внеочередное заседание Рады: зачем Парубий созывает нардепов

Внеочередное заседание Верховной Рады состоится сегодня, 22 мая, в 12.00.

Андрей Парубий издал распоряжение о созыве народных депутатов в ответ на просьбу президента Украины Владимира Зеленского.

Вопросы, которые выдвигаются на рассмотрение, будут касаться изменений в законы О выборах народных депутатов Украины и О публичных закупках.

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Как изменения должны принять нардепы

  • Отменить мажоритарную систему выборов и оставить только пропорциональную систему.
  • Снизить проходной барьер до 3%.
  • Уменьшить сроки тендерных закупок, которые будет проводить ЦИК в процессе подготовки к волеизъявлению.

Как известно, Зеленский распустил Верховную Раду и назначил внеочередные выборы.

Фото: Dreamstime

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