Верховная Рада в 12.00 соберется на внеочередное заседание для рассмотрения изменений в закон о выборах.
Внеочередное заседание Верховной Рады состоится сегодня, 22 мая, в 12.00.
Андрей Парубий издал распоряжение о созыве народных депутатов в ответ на просьбу президента Украины Владимира Зеленского.
Вопросы, которые выдвигаются на рассмотрение, будут касаться изменений в законы О выборах народных депутатов Украины и О публичных закупках.
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Как изменения должны принять нардепы
- Отменить мажоритарную систему выборов и оставить только пропорциональную систему.
- Снизить проходной барьер до 3%.
- Уменьшить сроки тендерных закупок, которые будет проводить ЦИК в процессе подготовки к волеизъявлению.
Как известно, Зеленский распустил Верховную Раду и назначил внеочередные выборы.