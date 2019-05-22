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Факти / Україна / Політика

Позачергове засідання Ради (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Верховна Рада о 12.00 розпочала позачергове засідання для розгляду змін до закону про вибори.

Позачергове засідання Ради (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Глава Верховної Ради України Андрій Парубій опівдні середи відкрив позачергове пленарне засідання парламенту.

Згідно з електронною системою реєстрації, на позачерговому засіданні присутні 240 народних депутатів.

Питання, які висуваються на розгляд, стосуватимуться змін до законів Про вибори народних депутатів України та Про публічні закупівлі.

Президент України вніс обидва законопроекти – про внесення змін до законів Про державні закупівлі (№10317) і Про вибори народних депутатів України (№10319).

Читайте: Підписання указу про розпуск Ради можуть відстрочити – Богдан

Які зміни мають ухвалити нардепи

  • Скасувати мажоритарну систему виборів і залишити тільки пропорційну систему.
  • Знизити прохідний бар’єр у Верховну Раду до 3%.
  • Зменшити строки тендерних закупівель, які проводитиме ЦВК у процесі підготовки до волевиявлення.

 Дивіться трансляцію засідання онлайн 


Як повідомлялося, Зеленський розпустив Верховну Раду та призначив позачергові вибори.

Фото: Dreamstime

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